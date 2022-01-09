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Alanya’da feci ölüm! Denizi izlerken dengesini kaybeden 4 çocuk annesi hayatını kaybetti

İHA
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Giriş: 09.01.2022 12:42
Güncelleme:09.01.2022 12:46
Antalya Alanya’da kocasıyla beraber deniz kenarına gelip manzarayı seyreden 4 çocuk sahibi talihsiz kadın, dengesini kaybederek suya düştü. Kuvvetli dalgalar arasında kaybolan kadın yaşamını yitirirken, onu kurtarmak için denize atlayıp boğulma riski atlatan eşi ise sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Dehşete düşüren olay, geçen gün saat 14.00 sularında Antalya'nın Alanya ilçesi Okurcular Mahallesi Karaburun mevkiinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, deniz kenarına 49 yaşındaki eşi Cevdet Opçin ile beraber gelen 54 yaşındaki Ceylan Opçin, aniden dengesini kaybederek denize düştü.

EŞİNİ KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLADI

Dalgalara kapılıp açığa sürüklenen eşini kurtarmak için Cevdet Opçin de denize atladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

KOCANIN İMDADINA EKİPLER YETİŞTİ

Ekipler boğulma tehlikesi yaşayan Cevdet Opçin'i bota alıp kıyıya çıkarttı. Cevdet Opçin, daha sonra kontrol amaçlı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MANAVGAT'TA CESEDİ BULUNDU

Denizde kaybolan Ceylan Opçin'in ise yapılan aramalar sonucunda cansız bedenine Manavgat açıklarında ulaşıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Yapılan incelemelerin ardından 4 çocuk annesi kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazeyi almaya gelen Opçin'in yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Yapılan otopsinin ardından Opçin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

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