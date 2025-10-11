11 Ekim 2025, Cumartesi

Aksaraylı Ahmet Köse çocuklarına kızdı mirasıyla cami yaptırdı

Aksaraylı Ahmet Köse çocuklarına kızdı mirasıyla cami yaptırdı

11.10.2025
Aksaray'da tek başına yaşayan 91 yaşındaki Ahmet Köse çocuklarına köye dönün çağrısı yaptı. Yaşlı adam ısrarlarına rağmen köyde yaşamak istemeyen 7 çocuğuna kızıp miras bırakacağı arsayı satarak cami yaptırdı.
