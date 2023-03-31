31 Mart 2023, Cuma
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Aksaray’da 10 yıldır aranıyordu! Katili tanıdık çıktı: Cesedi yakıp...
Aksaray'da, 10 yıldır aranan 49 yaşındaki Kamber Demir'i, dini nikahla birlikte yaşadığı Meliha Yalçın'ın öldürdüğü ortaya çıktı. Kendisine şiddet uygulayan Demir'i zehirleyip öldürdüğünü, cesedi yakıp bahçeye gömdüğünü itiraf eden Yalçın ile olayı bildiği halde gizleyen 2 oğlu ve kuzeni adliyeye sevk edildi. İşte korkunç olayın detayları...