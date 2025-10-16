Akran zorbalığı çığ gibi büyüyor! Sosyal medya zorbalığı tetikliyor

16 Ekim 2025, Perşembe

16.10.2025
Bir yanda sosyal medya diğer yanda diziler, filmler. Çocuklar küçük yaşta ulaştıkları şiddet içeriklerini normalleştiriyor hatta bir parçası olmaktan çekinmiyor. Bu durum da akran zorbalığı vakalarını körüklüyor. Çanakkale ve Konya'dan gelen iki görüntü vahim tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.
