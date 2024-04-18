AKOM’dan İstanbul’a sağanak uyarısı! Sıcaklık düşecek, yağışlı hava geliyor

Sıcaklık düşecek. Yağışlı hava geliyor. AKOM'dan İstanbul için uyarı geldi. Ayrıca, yurdun batısı ile Ege’nin kıyı kesimlerinde yerel ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıntıları A haber muhabiri Barış Türel aktardı.

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