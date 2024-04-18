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AKOM’dan İstanbul’a sağanak uyarısı! Sıcaklık düşecek, yağışlı hava geliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2024 18:07
Sıcaklık düşecek. Yağışlı hava geliyor. AKOM'dan İstanbul için uyarı geldi. Ayrıca, yurdun batısı ile Ege’nin kıyı kesimlerinde yerel ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıntıları A haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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AKOM’dan İstanbul’a sağanak uyarısı!
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