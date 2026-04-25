TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi”nde örnek daireler tanıtıldı

İstanbul’da TOKİ tarafından hayata geçirilen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında örnek daireler tanıtıldı. Sade mimarisi ve erişilebilir ödeme modeliyle dikkat çeken projeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Proje kapsamında düzenlenen kura çekimi, Başkan Erdoğan’ın teşrifleriyle başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda örnek dairelerin görüntülerine yer verdi.