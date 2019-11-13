Akıllı saatlerdeki gizli tehlike! Kullananlar dikkat…

Gelişen teknolojiyle birlikte akıllı telefonların yanı sıra akıllı saatler ve kablosuz kulakların kullanımı da her geçen gün artıyor. Bu ürünler hayatımızı kolaylaştırdığı gibi sağlığımıza tehdit de oluşturabilir. İşte baş ağrısından kalpte ritim bozukluğuna kadar karşılaşabileceğimiz riskler.