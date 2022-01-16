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Akıllara durgunluk veren olay! Tren bekleyen kadını sebepsiz yere raylara itti

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Giriş: 16.01.2022 11:57
Güncelleme:16.01.2022 11:57
Belçika'da bir saldırgan, metro durağında bekleyen bir kadını trenin durağa geldiği anda raylara itti. Kısa sürede yakalanan saldırgan, "sebepsiz yere kadını raylara ittiğini" söyledi.
Metroda akıllara durgunluk veren olay! METRODA AKILLARA DURGUNLUK VEREN OLAY!
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Akıllara durgunluk veren olay!
Akıllara durgunluk veren olay!
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