16 Ocak 2022, Pazar
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Akıllara durgunluk veren olay! Tren bekleyen kadını sebepsiz yere raylara itti
Belçika'da bir saldırgan, metro durağında bekleyen bir kadını trenin durağa geldiği anda raylara itti. Kısa sürede yakalanan saldırgan, "sebepsiz yere kadını raylara ittiğini" söyledi.