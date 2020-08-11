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Akıllara durgunluk veren hırsızlık kamerada! Aracınızı kilitlerken dikkatli olun! Aracını kilitledi sandı ama…
Son dakika haberi... İstanbul Fatih’te bir sürücü arabasından inip otomatik kumandayla aracının kapılarını kilitlediğini zannediyor ancak o kapılar kilitlenmedi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
İstanbul Fatih'te bir sürücü arabasından inip otomatik kumandayla aracının kapılarını kilitlediğini zannediyor ancak o kapılar kilitlenmedi. Hırsızlar araçtan tam 25 bin TL para ile cep telefonunu çaldı.
İstanbul Fatih'te bir sürücü arabasından inip otomatik kumandayla aracının kapılarını kilitlediğini zannediyor ancak o kapılar kilitlenmedi. Hırsızlar araçtan tam 25 bin TL para ile cep telefonunu çaldı.
Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.