Son dakika haberi... İstanbul Fatih’te bir sürücü arabasından inip otomatik kumandayla aracının kapılarını kilitlediğini zannediyor ancak o kapılar kilitlenmedi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

İstanbul Fatih'te bir sürücü arabasından inip otomatik kumandayla aracının kapılarını kilitlediğini zannediyor ancak o kapılar kilitlenmedi. Hırsızlar araçtan tam 25 bin TL para ile cep telefonunu çaldı.





Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.