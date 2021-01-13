Akılalmaz anlar! Köylüler kamyonu kurtarmak için seferber oldu

Hindistan'da bir köyde uçuruma yuvarlanan kamyon ilginç bir yöntemle kurtarıldı. Köyde onlarca kişi seferber oldu ve uçuruma düşen kamyonu ipler aracılığıyla çekerek kurtardı. O anlara ilişkin görüntüler büyük ilgi topladı.

Hindistan'da bir köyde uçuruma yuvarlanan kamyon ilginç bir yöntemle kurtarıldı. Köyde onlarca kişi seferber oldu ve uçuruma düşen kamyonu ipler aracılığıyla çekerek kurtardı. O anlara ilişkin görüntüler büyük ilgi topladı.