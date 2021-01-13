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Akılalmaz anlar! Köylüler kamyonu kurtarmak için seferber oldu

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Giriş: 13.01.2021 12:50
Güncelleme:13.01.2021 15:31
Hindistan'da bir köyde uçuruma yuvarlanan kamyon ilginç bir yöntemle kurtarıldı. Köyde onlarca kişi seferber oldu ve uçuruma düşen kamyonu ipler aracılığıyla çekerek kurtardı. O anlara ilişkin görüntüler büyük ilgi topladı.

Hindistan'da bir köyde uçuruma yuvarlanan kamyon ilginç bir yöntemle kurtarıldı. Köyde onlarca kişi seferber oldu ve uçuruma düşen kamyonu ipler aracılığıyla çekerek kurtardı. O anlara ilişkin görüntüler büyük ilgi topladı.

Akılalmaz anlar! Köylüler kamyonu kurtarmak için seferber oldu AKILALMAZ ANLAR! KÖYLÜLER KAMYONU KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

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