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Akılalmaz anlar! Köylüler kamyonu kurtarmak için seferber oldu

Hindistan'da bir köyde uçuruma yuvarlanan kamyon ilginç bir yöntemle kurtarıldı. Köyde onlarca kişi seferber oldu ve uçuruma düşen kamyonu ipler aracılığıyla çekerek kurtardı. O anlara ilişkin görüntüler büyük ilgi topladı.

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Giriş Tarihi: 13.01.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 15:32
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Akılalmaz anlar! Köylüler kamyonu kurtarmak için seferber oldu

Onlarca kişi birlik oldu. Tüm güçleriyle mahsur kalan aracın çıkarılmasına yardım etti.

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Akılalmaz anlar! Köylüler kamyonu kurtarmak için seferber oldu

Olayın adresi Hindistan. Nagaland eyaletindeki bir köyde, halkın büyük çabası unutulmaz anlara sahne oldu.

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Akılalmaz anlar! Köylüler kamyonu kurtarmak için seferber oldu

Bir kamyon köyün dar yolunda ilerlediği sırada uçuruma doğru sürüklendi. Çevrede vinç bulunamadığı için aracı sürüklendiği yerden köy halkı çıkarmaya başladı.

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Akılalmaz anlar! Köylüler kamyonu kurtarmak için seferber oldu

Köylüler, ipler ve sarmaşıkları birbirine bağlayıp hep birlikte aracı çekmeye başladı.

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Akılalmaz anlar! Köylüler kamyonu kurtarmak için seferber oldu

Motivasyon olması için bir yandan da şarkı söyledi.