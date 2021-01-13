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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Akılalmaz anlar! Köylüler kamyonu kurtarmak için seferber oldu Akılalmaz anlar! Köylüler kamyonu kurtarmak için seferber oldu Hindistan'da bir köyde uçuruma yuvarlanan kamyon ilginç bir yöntemle kurtarıldı. Köyde onlarca kişi seferber oldu ve uçuruma düşen kamyonu ipler aracılığıyla çekerek kurtardı. O anlara ilişkin görüntüler büyük ilgi topladı. Giriş Tarihi: 13.01.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 15:32
Onlarca kişi birlik oldu. Tüm güçleriyle mahsur kalan aracın çıkarılmasına yardım etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Olayın adresi Hindistan. Nagaland eyaletindeki bir köyde, halkın büyük çabası unutulmaz anlara sahne oldu.
Bir kamyon köyün dar yolunda ilerlediği sırada uçuruma doğru sürüklendi. Çevrede vinç bulunamadığı için aracı sürüklendiği yerden köy halkı çıkarmaya başladı.
Köylüler, ipler ve sarmaşıkları birbirine bağlayıp hep birlikte aracı çekmeye başladı.
Motivasyon olması için bir yandan da şarkı söyledi.