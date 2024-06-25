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Akdeniz'de sular ısınıyor, Türkiye ne yapacak? Rum yönetimi Hamas-İsrail savaşının neresinde? ABD, Rumlara silah ambargosunu neden kaldırdı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 18:37
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail-Hamas savaşını bahane ederek, Akdeniz’de tansiyonu yükseltecek adımlar atıyor. Larnaka ve Limasol limanlarını yabancı askeri gemilere açan Rum Yönetimi, Fransa ve Alman gemileri ile tatbikat yapıyor. Öte yandan sözde müttefikimiz ABD ise Dedeağaç limanına askeri yığınak yapmayı sürdürüyor. Peki neler oluyor? Akdeniz'de Türkiye’ye karşı nasıl bir plan kurgulanıyor? Türkiye ne yapmalı? Bu soruların yanıtını A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz belgesel'de. İşte detaylar…
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Akdeniz’de sular ısınıyor, Türkiye ne yapacak?
Akdeniz'de sular ısınıyor, Türkiye ne yapacak?
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