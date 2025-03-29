AK Partili Vekil Ayaydın vatandaşlarla bir araya geldi!

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Ramazan Bayramı öncesi Zeytinburnu'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Çocuklara şeker dağıtıp vatandaşlarla bayramlaşan Ayaydın, "Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize ve milletimize huzur, barış, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

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