AK Parti duyurdu: Başkan Erdoğan vatandaşlarla bir araya gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı ile İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla 29 Mayıs'ta Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbullularla buluşacak. Cuma namazının ardından gerçekleştirilecek programda fetih ruhu, bayram sevinci ve birlik mesajları aynı meydanda yankılanacak. Mehteran gösterileri, Azerin konseri ve çeşitli etkinliklerle renklenecek dev organizasyona İstanbul'un dört bir yanından yoğun katılım bekleniyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, yayımladığı video mesajda Kurban Bayramı'nın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik iklimine dikkat çekerek, İstanbul'da yaşayan tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.