22 Ekim 2023, Pazar
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Ailesini kaybeden Filistinli gencin haykırışı: Annemle şimdi nasıl konuşacağım?
İsrail’in Gazze'ye dün düzenlediği kalleş saldırılarda annesini kaybeden bir gencin dramı yürekleri dağladı. Acıdan bir günler sonra, İsrail bombardımanında bu kez de babasını şehit verdi. İşte Filistinli genç çocuğun yürekleri dağlayan sözleri…