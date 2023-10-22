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Ailesini kaybeden Filistinli gencin haykırışı: Annemle şimdi nasıl konuşacağım?

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Giriş: 22.10.2023 14:13
İsrail’in Gazze'ye dün düzenlediği kalleş saldırılarda annesini kaybeden bir gencin dramı yürekleri dağladı. Acıdan bir günler sonra, İsrail bombardımanında bu kez de babasını şehit verdi. İşte Filistinli genç çocuğun yürekleri dağlayan sözleri…
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