28 Temmuz 2023, Cuma
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Ailelere Barbie uyarısı
Sarı uzun düz saçları kusursuz fiziği, pembe ağırlıklı kıyafetleri ile tanıyoruz onu. 'Barbie'lerden bahsediyoruz... Dünyada yıllardır, hem kız çocuklarının hem de genç kızların gözdesi bu bebekler. Şimdi filmi de çıktı. Ancak işin tehlikeli bir boyutu da var. Zayıf fiziğe sahip olmak, Barbie'ye benzemek için estetik yaprtırmak gibi. Uzmanlara göre ise bu akım çok tehlikeli.