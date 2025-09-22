Aile katliamının sebebi yasak aşk çıktı! Katil eş Serdar Kıyak’tan kan donduran itiraf

Samsun'un Bafra ilçesinde eşinin ve çocuğunun da içerisinde olduğu otomobili Kızılırmak'a sürerek ailesini öldüren ve olaya kaza süsü vermeye çalışan Serdar Kıyak tutuklandı. Kan donduran olayın altından ise yasak aşk çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN