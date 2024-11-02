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Aile Hekimliği yönetmeliğinde değişiklik! Hasta sayısı düşürüldü

Aile Hekimliği yönetmeliğinde değişiklik! Hasta sayısı düşürüldü

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 08:34
Aile Hekimliği yönetmeliği Resmi Gazete yayımlandı. Aile hekimi başına düşen nüfus 4 binden 3 bin 500'e indirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yeni yönetmeliği değerlendirdi, "Yeni düzenlemeyle vatandaşlarımızın memnuniyetini amaçladık" dedi.
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