Aile hekimlerinin reçete yazma hakkı kısıtlanacak mı? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aile hekimliği sistemindeki değişikliklere ve son dönemdeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, “Maalesef dezenformasyon çağında yaşıyoruz. Olgular değil, algılar belirleyici olabiliyor. Çeşitli sosyal medya mecralarında “Aile hekimlerinin bundan sonra ilaç yazamayacağı; ilaç yazması durumunda maaşlarından kesinti yapılacağı” şeklinde iddialar dile getiriliyor. Şunu net ifade edeyim: Sağlık Bakanlığı olarak açıkladığımız yeni aile hekimliği yönetmeliği, aile hekimlerinin tanı ve tedavisine müdahale etmiyor; reçete yazma özgürlüğünü de ortadan kaldırmıyor.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN