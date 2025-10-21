Ahmet’in katillerine 24 yıl hapis!

21 Ekim 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 21:36
“Bu artık hepimizin davası” demiştik… 9 ay önce, o korkunç cinayete kurban giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için… Davada bugün karar günüydü. Beklentiler, mahkemenin vereceği kararın emsal olması yönündeydi. İki katile üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verildi. Ancak vahşetin suç ortaklarına verilen beraat kararı, evlatlarını kaybeden Minguzzi Ailesi’ni yıktı. Arkadaşlarımız sabahın erken saatlerinden itibaren haber nöbetindeydi. Gün boyu yaşananlar geliyor ekrana.
