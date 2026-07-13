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Şehit özel harekât polisi Sevda Güngör

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'da şehit olan özel harekât polisi Sevda Güngör'ün ailesi A Haber'e konuştu. Kızlarını anlatan aile, o gece yaşadıklarını paylaştı...

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