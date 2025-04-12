12 Nisan 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Ahmet Minguzzi cinayeti! Cezayı kemik yaşları belirleyecek
İstanbul Kadıköy'de katledilen 15 yaşındaki Ahmet'in ailesini sosyal medyadan tehdit eden 4'ü çocuk 5 şüpheli tutuklandı. Minguzzi'nin katledilmesine ilişkin duruşmanın detayları da ortaya çıktı. 16 yaşındaki sanığın kemik yaşının belirlenmesi için çeşitli tetkikler yapıldığı öğrenildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hasan Zaid Ezim’in konuğu olan avukat Hadi Dündar değerlendirdi.