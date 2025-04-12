Ahmet Minguzzi cinayeti! Cezayı kemik yaşları belirleyecek

İstanbul Kadıköy'de katledilen 15 yaşındaki Ahmet'in ailesini sosyal medyadan tehdit eden 4'ü çocuk 5 şüpheli tutuklandı. Minguzzi'nin katledilmesine ilişkin duruşmanın detayları da ortaya çıktı. 16 yaşındaki sanığın kemik yaşının belirlenmesi için çeşitli tetkikler yapıldığı öğrenildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hasan Zaid Ezim’in konuğu olan avukat Hadi Dündar değerlendirdi.

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