Ağız içinde parlayan tehlike: Piercing

Piercinglere son dönemde rağbet arttı. Ancak dikkat uzmanlar uyarıyor. Ağız içine yaptırılan piercingler ya da genel olarak ağız aksesuarları ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN