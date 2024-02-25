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Ağız içinde parlayan tehlike: Piercing

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.02.2024 08:52
Piercinglere son dönemde rağbet arttı. Ancak dikkat uzmanlar uyarıyor. Ağız içine yaptırılan piercingler ya da genel olarak ağız aksesuarları ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
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