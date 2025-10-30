30 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ağır hasarlı bina tek dokunuşta yerle bir oldu
Ağır hasarlı bina tek dokunuşta yerle bir oldu

Ağır hasarlı bina tek dokunuşta yerle bir oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2025 16:00
Kahramanmaraş’ta 2023 yılında meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilin içinde bulunan Diyarbakır’da ağır hasarlı binaların yıkımı da devam ediyor. Bu çerçevede Bağlar ilçesi Cezaevi semtinde bulunan 7 katlı bir binada yıkım çalışması gerçekleştirildi. Bir bölümü çöken bina, iş makinesinin tek dokunuşu ile yerle bir oldu. Yıkım sonrası bölgeyi toz bulutu kapladı. Kentte ağır hasarlı binaların yıkımı aşamalı olarak devam ediyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ağır hasarlı bina tek dokunuşta yerle bir oldu
Havalar soğudu sobaya rağbet arttı
Havalar soğudu sobaya rağbet arttı
Sakarya’da Tofaş alev topuna döndü
Sakarya’da Tofaş alev topuna döndü
Turkuvaz Medya’dan şehrin ekonomisi etkinliği!
Turkuvaz Medya'dan şehrin ekonomisi etkinliği!
Beşiktaş’ta hafriyat kamyonu devrildi
Beşiktaş'ta hafriyat kamyonu devrildi
Levent Bilir’den geriye gülümsemesi kaldı
Levent Bilir'den geriye gülümsemesi kaldı
Ormanda uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Ormanda uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Seferihisar depremi sonrası yeni konutlar yapıldı
Seferihisar depremi sonrası yeni konutlar yapıldı
Perde beton ve tünel kalıp neden önemli?
Perde beton ve tünel kalıp neden önemli?
Kapı önündeki ayakkabıyı çalan kurye kameraya yansıdı
Kapı önündeki ayakkabıyı çalan kurye kameraya yansıdı
Eurofighter ortağı Almanya sadece uçak alacak
Eurofighter ortağı Almanya sadece uçak alacak
Sındırgı’da sis böyle görüntülendi
Sındırgı'da sis böyle görüntülendi
Ağır hasarlı bina tek dokunuşta yerle bir oldu
Ağır hasarlı bina tek dokunuşta yerle bir oldu
Daha Fazla Video Göster