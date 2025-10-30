Ağır hasarlı bina tek dokunuşta yerle bir oldu

Kahramanmaraş’ta 2023 yılında meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilin içinde bulunan Diyarbakır’da ağır hasarlı binaların yıkımı da devam ediyor. Bu çerçevede Bağlar ilçesi Cezaevi semtinde bulunan 7 katlı bir binada yıkım çalışması gerçekleştirildi. Bir bölümü çöken bina, iş makinesinin tek dokunuşu ile yerle bir oldu. Yıkım sonrası bölgeyi toz bulutu kapladı. Kentte ağır hasarlı binaların yıkımı aşamalı olarak devam ediyor.

