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Ağır hasarlı bina çalışma sırasında yıkıldı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 19:25
Güncelleme:01.02.2024 19:25
Görüntüler Hatay'ın Antakya ilçesinden. 6 Şubat depremleri sonrası ağır hasarlı binaların yıkımı başlamıştı. Ancak bazıları mahkemelikti iş makinesi operatörünün hamle yapmasından kısa bir süre sonra apartman gürültüyle çöktü. İşte haberin detayları…
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Ağır hasarlı bina çalışma sırasında yıkıldı!
Ağır hasarlı bina çalışma sırasında yıkıldı!
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