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Ağaç dallarıyla kemençe performansı! 6 yaşında fenomen oldu: Divi Divi Mustafa

A Haber
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Giriş: 20.01.2022 15:48
Trabzon'da 6 yaşındaki Mustafa Arslan'ın ağaç dallarını kemençe, yay ve mikrofon gibi kullanıp türkü söylemeye çalıştığı görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer detayları aktardı. Minik Mustafa canlı yayınında kemençesini çaldı.
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