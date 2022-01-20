20 Ocak 2022, Perşembe
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Ağaç dallarıyla kemençe performansı! 6 yaşında fenomen oldu: Divi Divi Mustafa
Trabzon'da 6 yaşındaki Mustafa Arslan'ın ağaç dallarını kemençe, yay ve mikrofon gibi kullanıp türkü söylemeye çalıştığı görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer detayları aktardı. Minik Mustafa canlı yayınında kemençesini çaldı.