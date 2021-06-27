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Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonunda tehlikeli hareket! Drift yapan sürücüye 10 bin TL ceza! Olay anı kamerada...

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Giriş: 27.06.2021 18:12
Güncelleme:27.06.2021 18:12
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde akaryakıt istasyonunda otomobiliyle drift yapıp kaçan sürücü, güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin yakaladığı sürücüye 10 bin 481 lira ceza uygulanırken, ehliyetine el konuldu, aracı ise yediemin otoparkına çekildi.

Bolvadin'de bir akaryakıt istasyonuna dün gece 03 ABV 477 plakalı otomobiliyle gelen sürücü, önce yakıt aldı.

Daha sonra hareket eden sürücü, otomobiliyle istasyonun içinde drift yapmaya başladı. Birkaç kez istasyonun içindeki boş alanda aracıyla dönen sürücü, tepki gösterilmesi üzerine hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları otomobilin sürücüsünün M.M.T. (22) olduğunu belirledi. Yakalanan M.M.T. hakkında drift yapmaktan 6 bin 700 TL, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 312 TL ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 469 TL olmak üzere toplamda 10 bin 481 TL idari para cezası uygulandı. M.M.T.'nin ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, kullandığı aracı ise çekiciyle yediemin otoparkına konuldu.



OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan otomobiliyle drift yapan sürücü güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı. Görüntüde pompaya yanaşıp yakıt alan sürücünün, daha sonra yavaş bir şekilde ilerleyip, istasyonun ortasındaki boş alana geldiği ve hızla aracını döndürmeye başladığı, daha sonra içeriden çıkan kişinin tepki göstermesi, sürücünün hızla istasyondan uzaklaşması yer alıyor.

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