Afyonkarahisar’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Emre El (15) hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Otomobillerin kafa kafaya çarpışması, beyaz olanın taklalar atarak savrulduğu, diğerinin ise şarampole girdiği görüntülere yansıdı.

