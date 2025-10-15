15 Ekim 2025, Çarşamba
Afyonkarahisar’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Emre El (15) hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Otomobillerin kafa kafaya çarpışması, beyaz olanın taklalar atarak savrulduğu, diğerinin ise şarampole girdiği görüntülere yansıdı.