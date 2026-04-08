İsrail'in Lübnan'a katliamı Türk televizyonlarında sadece A Haber'de

Lübnan’da tansiyon düşmek bilmiyor. Katil İsrail ordusu, İran ile varılan ateşkes mutabakatına rağmen Lübnan’ı savaş alanına çevirdi. 2 Mart’tan bu yana düzenlenen en kapsamlı saldırıda başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin dört bir yanı füzelerle vuruldu. Bölgedeki tek Türk televizyon ekibi olan A Haber, Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak’ın objektifinden o dehşet anlarını ve enkaz altındaki can pazarını anbean dünyaya aktardı.