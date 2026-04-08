İsrail'den Beyrut'a kanlı saldırı

Katil İsrail ordusu, siyonist planları doğrultusunda Lübnan'da sivillere yönelik eşi benzeri görülmemiş bir katliama imza atıyor. Sadece Beyrut özelinde 300'den fazla ölü ve yaralının olduğu tahmin edilirken, binalar sivillere uyarı dahi yapılmadan hava saldırılarıyla yerle bir ediliyor. Son saldırıları değerlendiren Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, İsrail'in İran ile olan gerilimini bir fırsat bilerek Doğu Akdeniz'deki enerji ve su kaynaklarını ele geçirme hedefini A Haber ekranlarında deşifre etti.