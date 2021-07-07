07 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Afyonkarahisar'da meyve suyu üretim tesisinde tepki çeken görüntü

Afyonkarahisar'da meyve suyu üretim tesisinde tepki çeken görüntü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.07.2021 13:45
Afyonkarahisar'da meyve suyu üretimi yapılan bir tesiste tepki çeken görüntüler kayda geçti. Bir çalışan, meyvelerin bulunduğu kazanın üzerine ayakkabılarıyla çıktı. Bir de o anları cep telefonu kamerasıyla çekip, marifetmiş gibi sosyal medyada paylaştı.

Ayakkabılarıyla meyvelerin üzerinde tepindi sonra da o anları sosyal medyada paylaştı. Afyonkarahisar'da çekildiği belirtilen bu görüntü büyük tepki çekti.

Meyve suyu üretim tesisinde çalışanlardan biri kazana kasayla vişne taşırken, bir diğeri de meyvelerin üzerine çıktı hem de ayakkabılarıyla.

Halkın sağlığını tehlikeye atan meyve suyu tesisi çalışanları marifetmiş gibi bir de o çirkin görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

İnfial yaratan görüntüler üzerine harekete geçen yetkililer, tesise ceza kesti. İşçiler hakkında da işlem yapıldı. Meyve suyu firması o işçilerin görevlerine son verildiğini açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tepki çeken görüntü! Ayakkabılarıyla...
Tepki çeken görüntü! Ayakkabılarıyla...
İşkence yapıp zehirlediler!
İşkence yapıp zehirlediler!
Kaçak balık avcılığına son! İHA'lar devreye girdi
Kaçak balık avcılığına son! İHA'lar devreye girdi
Şoke eden görüntü! Keçi...
Şoke eden görüntü! Keçi...
Bozuk yol isyanı! Araçlar mahvoldu
Bozuk yol isyanı! Araçlar mahvoldu
Büyükçekmece'de tehlikeli geçiş
Büyükçekmece'de tehlikeli geçiş
Sultanahmet Camii'nde hareketli anlar!
Sultanahmet Camii'nde hareketli anlar!
Sınır muhafızı! A Haber görüntüledi
Sınır muhafızı! A Haber görüntüledi
Aşı istasyonları artık sitelerde
Aşı istasyonları artık sitelerde
İstanbul Beyoğlu'nda film gibi olay!
İstanbul Beyoğlu'nda film gibi olay!
O kadın A Haber’e konuştu!
O kadın A Haber’e konuştu!
Bursa'da katliam gibi kaza!
Bursa'da katliam gibi kaza!
Daha Fazla Video Göster