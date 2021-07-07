Afyonkarahisar'da meyve suyu üretim tesisinde tepki çeken görüntü

Afyonkarahisar'da meyve suyu üretimi yapılan bir tesiste tepki çeken görüntüler kayda geçti. Bir çalışan, meyvelerin bulunduğu kazanın üzerine ayakkabılarıyla çıktı. Bir de o anları cep telefonu kamerasıyla çekip, marifetmiş gibi sosyal medyada paylaştı.

Ayakkabılarıyla meyvelerin üzerinde tepindi sonra da o anları sosyal medyada paylaştı. Afyonkarahisar'da çekildiği belirtilen bu görüntü büyük tepki çekti.

Meyve suyu üretim tesisinde çalışanlardan biri kazana kasayla vişne taşırken, bir diğeri de meyvelerin üzerine çıktı hem de ayakkabılarıyla.

Halkın sağlığını tehlikeye atan meyve suyu tesisi çalışanları marifetmiş gibi bir de o çirkin görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

İnfial yaratan görüntüler üzerine harekete geçen yetkililer, tesise ceza kesti. İşçiler hakkında da işlem yapıldı. Meyve suyu firması o işçilerin görevlerine son verildiğini açıkladı.