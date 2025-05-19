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Afyonkarahisar’da işyeri yangını korkuttu

Afyonkarahisar’da işyeri yangını korkuttu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 19.05.2025 13:33
Afyonkarahisar’da Sandıklı ilçesinde bulunan Belediye Meydanı'ndaki bir kahve işletmesinin mutfak bölümünde nedeni bilinmeyen yangın çıktı. Yangın işletmede ve çevrede korkuya neden olurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Afyonkarahisar’da işyeri yangını korkuttu
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