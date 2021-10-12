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Afyonkarahisar'da 5 çocuğun can verdiği kaza ile ilgili korkunç iddia! Kapı iple bağlıydı

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Giriş: 12.10.2021 22:47
Son dakika haberleri... Türkiye, Afyonkarahisar'daki okul servisi kazasında hayatını kaybeden çocuklar için yas tutarken, kaza ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. Hayatını kaybeden 5 çocuktan İsmail (11) ile Nisa Eser'in (14) babası Cemil Eser, oğlu Mehmet'in hasta olduğu için araca binmediğini söyledi. İki kardeşin halası Kadriye Tek ise servisin kapısının kapanmadığı için iple bağlandığını iddia etti.
Afyonkarahisar’da 5 çocuğun can verdiği kaza ile ilgili korkunç iddia!
Afyonkarahisar'da 5 çocuğun can verdiği kaza ile ilgili korkunç iddia!
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