Afyonkarahisar’da 3 gün boyunca aranan kayıp horoz bulundu

Afyonkarahisar’da, Japonya'dan getirilen ve geçen günlerde ortadan kaybolan Yakomoho adlı süs horozu bulundu. Hallaç köyü yolu yönündeki bir besihane de kaybolan horozunu gören öğretmen Tolgahan Karataş horozunu bulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Olay, 18 Kasım' tarihinde Kurtuluş Mahallesi Sazan Sokakta yaşandı. Hobi için süs tavuk cinsi horoz yetiştiriciliği yapan Tolgahan Karataş adlı öğretmen sabah kümese girdiğinde Japonya'dan getirilen süs tavuklarından üreyen ve ilk göz ağrısı olan Yakomoho adlı 2 bin TL değerindeki horozunun çalındığını anladı.

HOROZU İÇİN SEFERBER OLDU

Karataş, çalınan Yakohoma isimli horozunu bulmak için sosyal medya aracılığı ile paylaşım yaparak yardım istedi.

SEVİNCE BOĞULDU

Kaybolan horozla ilgili bugün yaşanan gelişme ise Karataş'ı sevince boğdu. Kaybolan horozun bulunmasının ardından konuşan Karataş, "Horozum dün akşam bir abimizin haber vermesiyle bulundu. Civar köylerden birinde bulundu. Bana ulaşan bir ağabeyim horozu bir başka kişinin kümesinde gördüğünü söyledi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Gidip baktığımızda ise bizim horoz çıktı. Aldık oradan geldik şu an horozumuz kendi kümesimizde artık ve çok mutluyum" dedi.



"İZİN ALDIM EVDE KALDIM"

Horozunun çalınma ve kaybol riskine karşı yeni önlemlerde aldığını ve bir çok noktaya daha güvenlik kamerası kurduğunu ifade eden Karataş, "Bu şekilde bulan abimden de Allah razı olsun aynı zamanda sizlere de çok teşekkür ederim. Çünkü bulunmasında sizin de yani İHA'nın büyük payı var. Sizin sayenizde haberlerde yayınlandı. Üzüntülüydük ailecek üzüntülüydük. İnsanın morali çok bozuluyor hatta izin aldım evde kaldım Cuma günüde yani hiçbir şey yapmak istemiyordum. Oraya gidip kümeste kendi hayvanımı görene kadar inanmamıştım. Gidip gördüğümde 'şükürler olsun' dedim. Çalındığı konusunda bir fikrim yok gittiğimizde adam evet burada bir horoz var dedi. Çocukları koymuş dedi. Çocukları haberi gördük haber verecektik dediler ama gerisi yok" dedi.