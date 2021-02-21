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Afrin'de hayat normale döndü

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Giriş: 21.02.2021 08:58
Güncelleme:21.02.2021 09:20
20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatıyla Afrin teröristlerden arındırıldı. Türkiye'nin katkılarıyla adeta yeniden inşa edilen Afrin'e elektrik de verilmeye başlandı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatıyla Afrin teröristlerden arındırıldı. Türkiye'nin katkılarıyla adeta yeniden inşa edilen Afrin'e elektrik de verilmeye başlandı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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