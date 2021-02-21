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Afrin'de hayat normale döndü
20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatıyla Afrin teröristlerden arındırıldı. Türkiye'nin katkılarıyla adeta yeniden inşa edilen Afrin'e elektrik de verilmeye başlandı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatıyla Afrin teröristlerden arındırıldı. Türkiye'nin katkılarıyla adeta yeniden inşa edilen Afrin'e elektrik de verilmeye başlandı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.