Afrin kahramanı gazinin Beşiktaş sevdası! Sevgisini protezine de işledi

Türkiye'nin Afrin'i terörden temizlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda gazi olan kahramanlardan biri de Uzman Çavuş Zeki Didinmez. Kahraman gazi tam bir Beşiktaş sevdalısı. Öyle ki bu sevdayı protezine dahi işledi.

O vatan için canını ortaya koyan kahramanlardan biri.

Nevşehirli Uzman Çavuş Zeki Didinmez 16 Mart 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 46. gününde sol bacağını kaybederek gazi oldu.

Terör operasyonlarında birçok arkadaşını şehit veren Didinmez gazi olmaktan gurur duyuyor. Didinmez, cephede omuz omuza çarpışığı silah arkadaşı şehit Uzman Onbaşı Serkan Bursalıyı ise hiç unutmuyor.

Yüreği ülkesi için çarpan gazinin başka bir sevdası daha var. O da Beşiktaş. Siyah beyaz sevgisi had safhada olan gazinin protez bacağında bile Beşiktaş arması bulunuyor.