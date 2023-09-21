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Afrika ve Arabistan'dan çöl tozu geliyor! Toz fırtınası Türkiye'ye ne zaman gelecek?

A Haber
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Giriş: 21.09.2023 13:07
Afrika ve Suudi Arabistan'dan gelen toz toz taşınımın yarından sonra tüm Türkiye'de etkili olması bekleniyor. Peki hangi bölgelerde görülmesi bekleniyor? Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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