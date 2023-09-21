Afrika ve Arabistan'dan çöl tozu geliyor! Toz fırtınası Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Afrika ve Suudi Arabistan'dan gelen toz toz taşınımın yarından sonra tüm Türkiye'de etkili olması bekleniyor. Peki hangi bölgelerde görülmesi bekleniyor? Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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