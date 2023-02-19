AFAD Başkanı Sezer'den Kahramanmaraş depremi hakkında flaş açıklama! 2 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkanı Yunus Sezer, can kaybının da 40 bin 689'a yükseldiğini bildirdi.