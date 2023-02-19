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AFAD Başkanı Sezer'den Kahramanmaraş depremi hakkında flaş açıklama! 2 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2023 16:57
AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkanı Yunus Sezer, can kaybının da 40 bin 689'a yükseldiğini bildirdi.
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