AFAD afetten etkilenen mahalleyi yeniden kurdu

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde meydana gelen kaya düşmesinden etkilenen vatandaşlar için AFAD Kayseri İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan afet evleri göz kamaştırıyor. Tamamlanan evlerin sayısı 101'e ulaşırken 8 evin de yapım çalışması devam ediyor.