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AFAD afetten etkilenen mahalleyi yeniden kurdu

AFAD afetten etkilenen mahalleyi yeniden kurdu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.10.2024 13:57
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde meydana gelen kaya düşmesinden etkilenen vatandaşlar için AFAD Kayseri İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan afet evleri göz kamaştırıyor. Tamamlanan evlerin sayısı 101'e ulaşırken 8 evin de yapım çalışması devam ediyor.
AFAD afetten etkilenen mahalleyi yeniden kurdu
AFAD afetten etkilenen mahalleyi yeniden kurdu
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