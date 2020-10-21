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Adnan Oktor örgütüne 'Fosil' operasyonu! Değeri 10 milyon dolardan fazla!

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Giriş: 21.10.2020 14:36
Son dakika haberi... Adnan Oktar'ın yönettiği örgüte ait Ankara'daki iki evden yaklaşık 150 milyon yıllık, 10 milyon dolar değer biçilen 879 adet fosil ele geçirildi. Detayları A Haber Muhabiri Murat Sekban aktardı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçlarından cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Oktar'a yakınlığı ile bilinen suç örgütü üyesi bir şüphelinin, Türkiye'ye kaçak yollarla getirdiği fosilleri Pursaklar'daki dubleks bir evde sakladığını belirledi.

Şüphelinin bunları örgütün maddi varlığını sürdürebilmesi için piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, örgüte ait bir ikamete yaptıkları operasyonda 802 parça bitki-hayvan fosili ele geçirdi.

Operasyonda örgüt üyeliğinden cezaevinde tutuklu bulunan O.B.Y. ve ikamet sahibi H.K'ye adli işlem yapıldı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle farklı bir adreste de yine aynı tarihi değere sahip fosillerin bulunduğu belirlendi. Söz konusu evde yapılan aramalarda ise 77 parça bitki-hayvan fosili ile çeşitli hayvanlara ait kafatası fosilleri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında suç örgütü üyeliğinden cezaevinde tutuklu bulunan H.F.M ile ikamet sahibi Y.Ö'ye adli işlem uygulandı.

Operasyonlarda ele geçirilen toplam 879 fosilin 150-200 milyon yıllık, piyasa değerlerinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğu tespit edildi.

Bu fosillerin MTA Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.

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