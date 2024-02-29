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Adnan Oktar Erzurum Cezaevi'nde de rahat durmadı! Van'a sürgünün sebebi ortaya çıktı

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Giriş: 29.02.2024 10:07
Silivri Cezaevi'nde yattığı sırada 83 farklı kadın avukatla 527 kez görüştüğü tespit edilen Adnan Oktar'ın örgütsel faaliyetlerde bulunmaya devam ettiğinin tespit edilmesinin ardından avukatlarıyla görüşmesine mahkeme kararı ile kısıtlama getirilmişti. Ardından Erzurum Dumlu Cezaevi'ne sevk edilen Oktar'ın burada da 30 gün içerisinde 238 görüşme yaptığı ve bu görüşmelerin 21'inin kadın avukat olduğu tespit edildi.
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