27 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Adnan Menderes'in son anlarına şahit oldu! Menderes'in fotoğrafçısı İsmail Şenyüz idam sürecini anlattı

Adnan Menderes'in son anlarına şahit oldu! Menderes'in fotoğrafçısı İsmail Şenyüz idam sürecini anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.05.2021 12:06
Güncelleme:27.05.2021 12:16
27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden tam 61 yıl geçti. Cuntacılar ülkenin yönetime el koymakla kalmadı milletin iradesiyle iktidara gelen eski başbakanı Adnan Menderes'i asarak şehit etti. Menderes idam edilmeden önce son gününe şahit olan biri vardı. O da Menderes'in son fotoğraflarını çeken foto film merkezi görevlisi Astsubay İsmail Şenyüz'dü. A Haber'in ulaştığı Şenyüz, Menderes'in son gününü anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Menderes'in son anlarına şahit oldu!
Menderes'in son anlarına şahit oldu!
''Süper ay'' ile seyri doyumsuz anlar
''Süper ay'' ile seyri doyumsuz anlar
Klima bakımı ve temizliği nasıl yapılır?
Klima bakımı ve temizliği nasıl yapılır?
Telafi uygulaması nasıl olacak?
Telafi uygulaması nasıl olacak?
Boks antrenörü bu yüzden öldürülmüş!
Boks antrenörü bu yüzden öldürülmüş!
Sürekli başınız ağrıyorsa dikkat!
Sürekli başınız ağrıyorsa dikkat!
Didim zabıtası pazarcı kadını darp etti
Didim zabıtası pazarcı kadını darp etti
Türkiye'yi sarsan vahşet! Detaylar belli oldu
Türkiye'yi sarsan vahşet! Detaylar belli oldu
Esrarengiz cinayet çözüldü!
Esrarengiz cinayet çözüldü!
Yapımı 4 yıl süren Taksim Camii yarın açılıyor!
Yapımı 4 yıl süren Taksim Camii yarın açılıyor!
1 Haziran’dan sonra ne olacak?
1 Haziran’dan sonra ne olacak?
Milletin adamı Adnan Menderes anılıyor
Milletin adamı Adnan Menderes anılıyor
Daha Fazla Video Göster