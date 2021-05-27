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Adnan Menderes'in son anlarına şahit oldu! Menderes'in fotoğrafçısı İsmail Şenyüz idam sürecini anlattı
27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden tam 61 yıl geçti. Cuntacılar ülkenin yönetime el koymakla kalmadı milletin iradesiyle iktidara gelen eski başbakanı Adnan Menderes'i asarak şehit etti. Menderes idam edilmeden önce son gününe şahit olan biri vardı. O da Menderes'in son fotoğraflarını çeken foto film merkezi görevlisi Astsubay İsmail Şenyüz'dü. A Haber'in ulaştığı Şenyüz, Menderes'in son gününü anlattı.