Adıyaman’da yaban keçilerinin popülasyonu çıkartıldı

Adıyaman'da yaban hayatının en önemli unsurlarından olan yaban keçilerinin popülasyonu için etüt envanter çalışmaları her yıl Aralık ayında gerçekleştiriliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksekli rakımlı dağlarda ve tepelerde yaşayan yaban keçilerinin sayısı, yaşı ve cinsiyetini gözlek yöntemiyle tespit ediyor. Gözlek yönteminde teleskop ve dürbün ile yaban keçileri izlenerek, yaban keçilerinin bilgileri kayıt altına alınıyor.

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