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Adıyaman’da sır olay! Genç kızın site bahçesinde cesedi bulundu

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Giriş: 05.05.2023 14:46
Sır olay Adıyaman’da meydana geldi. Vatandaşlar depremden dolayı ağır hasar alan Bora Sitesi’nin bahçesinde kimliği belirsiz genç bir kızın cesedini buldu. İhbar üzerine gelen ekipler olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Genç kızın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Adıyaman’da sır olay!
Adıyaman’da sır olay!
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