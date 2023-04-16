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Adıyaman'da enkazın yüzde 82'si kaldırıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.04.2023 15:32
Güncelleme:16.04.2023 15:33
Asrın felaketinde en ağır hasarı alan şehirlerden biri de Adıyaman’dı. Şimdi Adıyaman’a gideceğiz aradan geçen süre içinde şehirde neler değişti. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.
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