Adıyaman Sincik'te dere taştı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde sağanak sonrası dere taştı. Bölgedeki bir köprü suya gömüldü. Ayrıca Çelikhan ilçesi arasındaki Grup köy yolu heyelan oldu.

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