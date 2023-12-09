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Adıyaman Sincik'te dere taştı

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Giriş: 09.12.2023 19:59
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde sağanak sonrası dere taştı. Bölgedeki bir köprü suya gömüldü. Ayrıca Çelikhan ilçesi arasındaki Grup köy yolu heyelan oldu.
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