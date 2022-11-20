Aday Belli Karar Net mitingi | MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Samsun'da önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aday Belli Karar Net mitingi kapsamında Samsun'da vatandaşlara hitap etti. 6'lı masanın 8 kez toplanmasına rağmen henüz bir aday belirleyemediğini belirten Bahçeli, "Zillet İttifakı kuklacıdır, kuklacı ise Türkiye düşmanlarıdır. Çıkmaz bir siyaset yolunu seçmişlerdir. Zillet İttifakı karanlık bir projedir. Her birinin gizli ajandası ve farklı adayları var." dedi. Öte yandan İstiklal Caddesi patlaması üzerinden algı operasyonları yapan CHP ve İYİ Parti'ye de tepki gösteren Bahçeli, "PKK'yı korkutmamak için milletimize hakaret etmekten çekinmiyorlar" diye konuştu.