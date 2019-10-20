Adana'nın Manukyan'ı yakalandı! Fuhuşun şifresi "lüks araba"

Adana'da iki engelli şahsın liderliğini yaptığı fuhuş şebekesinin çökertildiği operasyonda 24'ü kadın 54 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin teknik takipte polise yakalanmamak için kadına "lüks araba" dedikleri ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği dedektifleri, Adana ve Niğde'de fuhuş yaptıran, fuhşa aracılık ve yer temin eden bir şebekenin olduğu bilgisi geldi. Polis bu bilgi doğrultusunda polis savcılıktan alınan teknik ve fiziki takip izniyle şebekeyi takibe aldı. 3 ay boyunca yapılan takip sonucunda şebeke liderliğini engelli Ahmet K.'nın yaptığı aynı zamanda Adana'nın Ceyhan ilçesi sorumlusunun olduğu öğrenildi. Ayrıca yine engelli Tamer T.'nin de çetenin Kozan ilçe sorumlusu olduğunu saptandı.

ŞİFRE "LÜKS ARABA"

Şebekenin, 70 ila 100 lira arasında pazarladıkları kadınları, kent dışındaki bahçe ve tarlada çalışan işçilere taşımacılık yöntemiyle götürdükleri öğrenildi. Güzel kadınlara polise teknik takipte yakalanmamak için "lüks araba" isimleri takan şüphelilerin ayrıca 17 yaşında bir kıza da fuhuş yaptırdıkları ileri sürüldü.

ADANA'NIN MANUKYAN'I YAKALANDI

Şüphelilerin ayrıca parklara ve köy eğlencelerinde kadın götürdükleri ortaya çıktı. Pazarladıkları kadınların kazançlarının yarısını alan çetede yer alan Ayfer K'nın (39) daha önceden de fuhuş yaptırmaktan kaydı olduğu bu nedenle Adana'nın "Manukyanı" olarak bilindiği belirtildi. Kadının Toros marka otomobil ile kadınları servis ettiği de belirlendi. Bu tespitler üzerine polis 18 Ekim sabahı şafak vakti Adana ve Niğde'de operasyon başlattı. 350 polisle 75'e yakın adrese baskın yaparak 24'ü kadın 54 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.

MANUKYAN KİMDİR?

Manukyan olarak tanıdığımız Matild Manukyan'ın gerçek adı Eveline Matild Chah Muradyan. Babası Ermeni tenor Armenak Chah Muradyan, annesi İsviçreli balerin Salle Marguerite. 1914'te doğan Manukyan'ın ailesi 1913'te Fransa'ya göç etti. Manukyan bir Türk Ermenisi. Vergi rekortmeni olan Manukyan'ın tüm Türkiye tarafından tanınmasının sebebi ise genelev patroniçesi olması.