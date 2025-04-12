Adana’da yüksek kesimlerde kar yağışı!

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Adana’nın yüksek rakımlı ilçelerinde yer yer etkili oluyor. Bugün öğleden sonra Saimbeyli ve Feke ilçesi başta olmak üzere Pozantı ve yayla kesimlerinde bahar havası yerini kar yağışına bıraktı. Saimbeyli ilçesinde öğleden sonra aniden başlayan yoğun kar yağışına halı sahada yakalananlar maça ara vermeden devam ettiği. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Feke’nin katran ormanları ve doğal güzelliği ile ünlü Ormancık Mahallesi de yoğun kar yağışı ile birlikte beyaz gelinliğini giydi.

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