18 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Adana’da terk edilen genç kız metrelerce yükseklikten alt geçide atladı

Adana’da terk edilen genç kız metrelerce yükseklikten alt geçide atladı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2021 09:03
Güncelleme:18.11.2021 09:04
Adana’da 21 yaşındaki genç kız, iddiaya göre sevgilisi kendisinden ayrılınca altı metreden alt geçide atladı. Olayı öğrenen erkek arkadaşı olay yerine giderek yaralanan genç kızla beraber hastaneye gitti.

Olay, Yüreğir ilçesi D-400 karayolundaki alt geçitte yaşandı. İddiaya göre, Büşra Melisa P. (21), sevgilisi kendisinden ayrıldı diye intihara kalkışarak 6 metre yükseklikten alt geçide atladı.

PEK ÇOK YERİ KIRILDI

Düşmenin şiddetiyle genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu. Evinin yakınında kız arkadaşının atladığı öğrenen E.A.Y (20) hemen olayın olduğu alt geçide geldi.

ERKEK ARKADAŞI YANINA KOŞTU

Büşra Melis P., ambulansa bindirildikten sonra erkek arkadaşı E.A.Y'de kız arkadaşının yanında hastaneye gitti. Adana Şehir Hastanesine kaldırılan genç kız tedavi altına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sinem Kobal hamile mi? Cinsiyet belli oldu mu?
Sinem Kobal hamile mi? Cinsiyet belli oldu mu?
Terk edilen genç kız bakın ne yaptı!
Terk edilen genç kız bakın ne yaptı!
Didem Balçın’ın eşi bakın kim çıktı
Didem Balçın'ın eşi bakın kim çıktı
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Meteoroloji gün verip uyardı!
Meteoroloji gün verip uyardı!
Ömer Lütfi Mete’nin gönül dili
Ömer Lütfi Mete'nin gönül dili
Zincirleme trafik kazası! 14 araç birbirine girdi
Zincirleme trafik kazası! 14 araç birbirine girdi
229 kişi hayatını kaybetti! COVID-19 tablosu açıklandı
229 kişi hayatını kaybetti! COVID-19 tablosu açıklandı
Yaralı vatandaşın yardımına Mehmetçik yetişti
Yaralı vatandaşın yardımına Mehmetçik yetişti
Cani baba 3 aylık bebeğini tokatla öldürdü!
Cani baba 3 aylık bebeğini tokatla öldürdü!
Evin önündeki otomobil hayat kurtardı!
Evin önündeki otomobil hayat kurtardı!
Nesrin Cavadzade’nin videosuna beğeni yağmuru
Nesrin Cavadzade'nin videosuna beğeni yağmuru
Daha Fazla Video Göster